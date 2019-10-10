Вашингтон, , 03:55 — REGNUM Представители Китая и США не смогли достичь договоренностей в ходе двухдневных торговых консультаций перед новым раундом переговоров официальных делегаций, сообщает South Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

Издание сообщает, что переговоры проходили на уровне заместителей глав делегаций. Основными темами для обсуждения были вопросы сельскохозяйственной продукции и защиты интеллектуальной собственности. В ходе этих переговоров китайской стороне не удалось убедить представителей Соединенных Штатов отказаться от повышения пошлин.

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Как сообщало ИА REGNUM, переговоры официальных делегаций Китая и США должны состояться 10−11 октября в Вашингтоне. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, Соединенные Штаты на переговорах представят торговый представитель Роберт Лайтхайзер и глава американского минфина Стивен Мнучин.

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