Омск, , 03:20 — REGNUM В Омской области региональное правительство 9 октября приняло распоряжение о повышении с 1 октября 2019 года зарплат ряду категорий бюджетников.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, надбавку к зарплате в 4,3% получат 20 тысяч работников государственных учреждений и более 7 тысяч сотрудников муниципальных учреждений.

На эти цели из регионального бюджета только в 2019 году выделят дополнительно 145,6 млн рублей.

«Речь идёт о повышении заработной платы бюджетным работникам, которые не попали в майские указы. Это обслуживающий персонал, технички, специалисты, которые обеспечивают жизнедеятельность любого учреждения бюджетной сферы», — прокомментировал губернатор Омской области Александр Бурков.

По информации облправительства, прорабатывается вопрос дальнейшей индексации их зарплаты в 2020 году.

В целом на повышение оплаты труда бюджетников в 2020 году планируют направить порядка 2,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Новосибирскстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Омской области за январь — июль 2019 года составила 34,2 тыс. рублей.

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