Кишинёв, , 00:54 — REGNUM Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев станет полностью функциональным весной 2020 года. Об этом заявила в Кишиневе министр иностранных дел Румынии Рамона Мэнеску, передает ИА REGNUM.

«Чем раньше станет функциональным этот альтернативный маршрут, тем раньше молдавские власти смогут значительно продвинуться в том, что касается улучшения не только энергетической безопасности, но и национальной безопасности Республики Молдова», — сказал в свою очередь глава МИД Молдавии Нику Попеску.

Два министра посетили строительную площадку, где возводится газопровод и обсудили технические детали этого проекта.

Обязательство по завершению строительства газопровода Яссы-Унгены-Кишинев также было включено в Дорожную карту, подписанную в Кишиневе двумя министрами. По словам Мэнеску, это направлено на поддержку «европейского курса» Молдавии и повышение уровня жизни граждан Молдавии.

«Мы провели анализ процесса строительства газопровода, в котором был достигнут значительный прогресс. Мы обсудили строительство ряда мостов, в том числе в Унгенах. Также на повестке дня были вопросы, связанные с отменой тарифов на роуминг», — сказал глава МИД Молдавии Нику Попеску.

Напомним, сейчас Молдавия на 100% зависит от российского газа, и этой зимой может остаться без топлива из-за разногласий по транзиту между Россией и Украиной.

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