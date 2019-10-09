Нью-Йорк, США, , 22:15 — REGNUM Все основные индексы Уолл-стрит растут, индекс Nasdaq поднялся почти на 1,5%, 9 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 239,02 пункта (0,91%), до 26 403,06 пункта, индекс S&P 500 вырос на 33,76 пункта (1,17%), до 2926,82 пункта, индекс Nasdaq вырос на 102,10 пункта (1,31%), до 7925,88 пункта.

Оптимизм на рынке вызван заявлениями официальных лиц США и Китая о возможном заключении «частичной» торговой сделки на предстоящих переговорах.

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