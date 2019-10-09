Москва, 9 октября 2019, 20:48 — REGNUM На агропромышленной выставке «Золотая осень — 2019» Ингушетия представила продукцию 80 наименований. Делегацию республики на выставке возглавил ее глава Махмуд-Али Калиматов, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе главы и правительства субъекта.
Среди предприятий, которые приняли участие в выставке, агрокомбинат «Сад-Гигант Ингушетия», тепличный комплекс по выращиванию овощей «Агрокомплекс «Сунжа», компании «Ачалуки», «Обанхи», «Умка», «Нектар» и другие.
Как отметил глава министерства сельского хозяйства Ингушетии Магомед Гагиев, «на республиканском стенде представлена продукция, ставшая брендом». Так, брендами Ингушетии уже давно считаются ингушский мед, минеральная вода и фрукты.