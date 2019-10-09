История вопроса

Сельское хозяйство, - это отрасль экономики, производящая пищевые продукты и растительное сырьё для промышленности. Оно подразделяется на растениеводство и животноводство.

Переход от присваивающего хозяйства к самостоятельному выращиванию животных и растений произошёл примерно 10-12 тысяч лет назад. С тех пор, до начавшейся в XIX веке научно-технической революции, сельское хозяйство являлось основной отраслью экономики, в которой было задействовано большинство населения.

В настоящее время, благодаря достижениям науки и техники, в развитых странах в сельском хозяйстве заняты менее 10% населения. Из соображений продовольственной безопасности сельское хозяйство существует во всех странах, хотя, теоретически, несколько стран с наиболее развитой сельскохозяйственной отраслью могли бы обеспечить продовольствием весь мир.

Из-за своей специфики сельское хозяйство не может конкурировать в условиях современной экономики, и нуждается в господдержке. Без государственной поддержки может существовать только традиционное сельское хозяйство без применения современных технологий и с крайней бедностью сельского населения. Такое сельское хозяйство ещё сохраняется в некоторых наиболее бедных странах.

В развитых странах предпринимаются такие меры господдержки сельского хозяйства, как льготные кредиты, госзакупки сельхозпродукции, развитие сельскохозяйственной инфраструктуры, бесплатное обучение работников прогрессивным методикам сельхозпроизводства и т.п. Меры господдержки могут составлять доходить до 100% стоимости произведенного в стране сельскохозяйственного продукта.

В настоящее время всё острее становятся экологические проблемы, связанные с сельским хозяйством: Исчезновение лесов, эрозия почв, отравление почв удобрениями и ядохимикатами, загрязнение водоёмов и др.

Перспективным направлением развития сельского хозяйства считается выращивание генно-модифицированных растений и животных, обладающих более высокими качествами и устойчивостью к болезням. Но по вопросу безвредности таких организмов для потребителя в научной среде пока нет общего мнения.

