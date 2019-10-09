Уфа, , 20:25 — REGNUM Власти Башкирии внесли изменения в паспорт государственно программы «Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан», которые увеличивают финансирование мероприятий программы более чем в 5,5 раз. Соответствующее постановление правительства республики подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Так, согласно тексту документа, бюджет программы, ранее установленный в размере 683,23 млн рублей, увеличивается до 3,776 млрд рублей. В 2019 году сумма расходов на программу составляет около 145 млн рублей, с 2020 по 2024 год на ее реализацию будет ежегодно направляться более 715 млн рублей. Причем сумма средств, направленных на подпрограмму «Родные языки» из республиканского бюджета, составит 3,571 млрд рублей. Оставшуюся часть распределят между подпрограммами «Русский язык» и «Башкирский язык».

Кроме того, документом предполагается передать функции ответственного исполнителя программы от министерства культуры республики министерству образования Башкирии. Минкультуры региона сохранит статус соисполнителя программы.

В первоначальной редакции документа указано, что Башкирия относится к регионам с широким распространением полилингвизма. Почти половина населения республики владеет двумя и более языками, из них 382,5 тыс. человек — тремя и более. Государственными языками республики являются русский и башкирский. При этом наиболее часто жители Башкирии указывают в качестве родного языка башкирский — 935,8 тыс. человек (22,9%), татарский — 1063,5 тыс. человек (26,1%), марийский — 81,2 тыс. человек (1,9%), чувашский — 75,4 тыс. человек (1,85%), удмуртский — 19,2 тыс. человек (0,47%). Русским языком в республике владеют более 3,9 млн человек (96,7%), из них для 1,918 млн человек (47,1%) он является единственным.

При этом в образовательных организациях изучается 14 языков народов России. В системе общего образования — 11 языков: русский, башкирский, татарский, чувашский, марийский, удмуртский, мордовский, украинский, немецкий, белорусский и латышский. В системе дополнительного образования — 9 языков: башкирский, татарский, чувашский, марийский, армянский, еврейский (иврит), польский, украинский, немецкий.

ИА REGNUM напоминает, программа была принята в августе 2018 года. Она была разработана министерством культуры республики по поручению предыдущего главы Рустэма Хамитова.

В качестве основных задач программы указаны содействие развитию русского, башкирского и родных языков народов, проживающих в регионе, в том числе расширение их применения в различных сферах, повышение уровня языковой грамотности населения, популяризация родных языков среди молодежи.