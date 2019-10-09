Киев, 9 октября 2019, 20:01 — REGNUM Украина разрешила России поставлять на украинский рынок свою электроэнергию и природный газ в рамках процесса демонополизации. Об этом 9 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил президент ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.
При этом он обвинил главу компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева в затягивании процесса создания независимого оператора газотранспортной системы Украины, в частности процесса сертификации компании «Оператор ГТС Украины».
Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Коболев заявил, что с 1 января российский «Газпром» сможет начать прямые поставки газа украинским потребителям.
Он сообщил, что после внедрения Киевом европейских норм, российские компании смогут «поставлять в таком количестве газ потребителям, как они пожелают».
Коболев также не исключает, что с 1 января «Газпром экспорт» станет «поставщиком газа для крупных украинских потребителей, предприятий разной сферы».