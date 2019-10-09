Уфа, , 19:49 — REGNUM В Башкирии в рамках национального проекта «Демография» запустят программу предоставления сертификатов на 6 тыс. рублей для получения места в частных детских садах. Программа уже стартовала в Стерлитамаке, в случае ее успешной реализации с января 2020 года она заработает на территории всей республики, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«Сертификат дает право получить место в частной дошкольной организации на время ожидания места в муниципальный детсад с платой, приравненной к муниципальной», — отметили в правительстве Башкирии.

Сертификаты могут получить родители или законные представители детей в возрасте до трех, которые не имеют места в дошкольном учреждении и состоят на учете в электронном виде в реестре «Единая республиканская очередь в дошкольные образовательные организации».

Финансироваться указанные мероприятия будут из республиканского и местного бюджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, собственники же частных детских садов в Башкирии с 2020 года смогут получать федеральные субсидии на покупку оборудования. Денежные средства будут перечисляться только в случае создания новых мест в детском учреждении из расчета 300 тыс. рублей на одного ребенка до трех лет.