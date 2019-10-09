Бердюжский район, Тюменская область, , 19:07 — REGNUM В тюменском селе Бердюжье бывший директор предприятия ЖКХ накопил перед налоговой службой большой долг и пытался обойти списание денежных поступлений с расчётного счёта предприятия. За это он оштрафован на 200 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

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Судом установлено, что на счета муниципального предприятия «ЖКХ» села Бердюжье налоговая инспекция в марте 2017 года наложила бесспорное списание поступавших на них денежных средств на погашение накопившегося долга.

Бывший директор МУР «ЖКХ», уклоняясь от погашения долга перед налоговой, стал производить расчёты с кредиторами, партнёрами и подрядчиками, минуя счёт предприятия. Таким образом от фискальной службы были сокрыты 20,5 млн рублей, которые были потрачены на нужды МУП «ЖКХ». Причём в мае 2018 года предприятие было признано банкротом.

Бердюжский районный суд бывшего директора МУП «ЖКХ» виновным по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере») и назначил наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей в пользу государства.