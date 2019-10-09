Рига, , 19:06 — REGNUM Латвийское Центральное агентство финансирования и контрактов — сообщает портал Delfi, заключило соглашение с ао Latvijas Dzelzceļs (Латвийские железные дороги) об электрификации железнодорожного сообщения между Даугавпилсом и Резекне.

До 2023 года, будут электрифицированы железнодорожные линии Даугавпилс-Крустпилс, Резекне-Крустпилс и Крустпилс-Рига.

Общая протяжённость работ 300 км. По завершению по этим направлениям смогут ходить тяжелые поезда с максимальным весом 9000 брутто-тонн. Выбросы CO2 сократятся на четверть.

Это крупнейший проект по реконструкции латвийских железных дорог с момента вступления страны в ЕС. Планируется, что 318,5 млн евро будут получены из фонда Кохезии ЕС (фонда экономического выравнивания стран внутри ЕС). 28,08 млн предоставит Латвия. Так как сумма проекта превысила 50 млн евро на его реализацию потребовалось согласие Европейской Комиссии, которое было получено 12 июля.