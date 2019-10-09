Москва, , 18:40 — REGNUM Делегация Марий Эл принимает участие во Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень в Москве. Республика привезла иван-чай, ягоды, мед, грибы, хлебобулочные изделия, множество сортов колбас и разновидностей сыра, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

По словам главы минсельхоза республики Александра Гречихо, свою продукцию представили более 30 предприятий региона, среди которых известные бренды и те, кто участвует впервые. Глава ведомства отметил, что главная цель — не продать продукцию, а дать ее попробовать, поэтому планируется проведение множества дегустаций. Также на стенде Марий Эл организована «деловая зона», где производители могут договориться с потенциальными потребителями, наладить сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Золотая осень», организованный Минсельхозом России, проходит в Москве с 4 октября. Основной зоной фестиваля стала ярмарка на Красной площади — в самом центре столицы появилось настоящее русское поле, плодовые сады, пастбища со скульптурами животных и другие арт-объекты, формирующие экспозицию сельского хозяйства России в миниатюре. В 2018 году на фестиваль «Золотая осень» в Москву приехали более 1 тыс. производителей из 55 регионов России. На площадках побывали 6,5 млн человек.