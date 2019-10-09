Ярославль, , 18:26 — REGNUM На Ярославском ЛВЗ будет возобновлено производство традиционной продукции. Соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано на площадке Российской выставки «Золотая осень» в Москве 9 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Стенд Ярославской области на выставке «Золотоая осень» Yarregion.ru

Соглашение подразумевает реконструкцию предприятия и возобновление производства ранее выпускавшейся продукции.

«Общий объем вложений составит 700 миллионов рублей. На восстановленном заводе будет создано 250 рабочих мест», — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Инвестиционный проект планируется начать реализовывать уже в IV квартал 2019 года. После возобновления производства завод будет выпускать около 2,5 миллиона декалитров продукции в год.

Завод остановил свою работу в 2015 году и вошел в процедуру банкротства. После этого он сменил собственника. Новый владелец начал восстановление предприятия.

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