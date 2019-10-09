Тамбов, , 18:25 — REGNUM Тамбовская область на российской агропромышленной выставке «Золотая осень» представила «уникальную экспозицию»: стенд региона стилизован под дом-музей И. В. Мичурина, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел переговоры с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым Tambov.gov.ru

Сегодня, 9 октября, на ВДНХ в Москве начала свою работу агропромышленная выставка «Золотая осень — 2019». Тамбовская область представила одну из наиболее интересных экспозиций, которая разместилась на площади в 100 квадратных метров.

В этом году главная тема выставки — устойчивое развитие сельских территорий. Выставочная экспозиция Тамбовской области — одна из самых уникальных. Стенд региона стилизован под дом-музей Ивана Мичурина. Часть его выполнена в виде яблочного сада, что сразу привлекает внимание посетителей. В экспозиции представлены уникальные региональные продуктовые бренды, инновационные разработки тамбовских ученых и селекционеров. Например, безвирусный материал научно-производственного центра «Агропищепром» и МичГАУ, достижения тамбовских садоводческих хозяйств. ООО «М-КОНС» представил линейку продуктов с функциональной направленностью, продуктов для питания школьников и космонавтов. Также в витринах стенда разместились овощи закрытого грунта: помидоры и огурцы различных сортов АО «Тепличное» и ООО «УК «Технологии тепличного роста».

Экспозиция Тамбовской области Tambov.gov.ru

Экспозиция Тамбовской области стилизована под дом-музей Tambov.gov.ru

В рамках работы на агропромышленной выставке «Золотая осень» глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел переговоры с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Губернатор поблагодарил руководителя «Росагролизинга» за организацию работы мобильного офиса компании, который действовал в Тамбове в этом году. Эксперты Росагролизинга проводили индивидуальные консультации с аграриями, помогали им собрать полный пакет документов и на месте заполнить заявку на лизинг. Учитывая высокий интерес сельхозпроизводителей к приобретению техники и оборудования через механизм льготного лизинга, планируется, что мобильный офис АО «Росагролизинг» будет работать и в конце ноября.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел переговоры с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым Tambov.gov.ru

Стороны также обсудили возможности запуска продукта с производителями специализированной техники и оборудования по обновлению техники всех подведомственных учреждений региона.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония открытия престижной агропромышленной выставки «Золотая осень» прошла сегодня, 9 октября, в Москве с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева. В ней принимают участие свыше 1500 предприятий из 50 регионов России и 17 зарубежных стран. Общая площадь экспозиции — 26,5 тыс. кв. метров.