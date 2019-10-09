Оттава, 9 октября 2019, 18:15 — REGNUM «Уже несколько месяцев слово «независимость» все чаще появляется в канадских СМИ, — пишет испанское издание El Pais. — Однако на этот раз оно зазвучало не в Квебеке, но в богатой провинции Альберта — своеобразном канадском Техасе с развитым животноводством, бумом консерватизма и, самое главное, нефтью, которую можно черпать ведрами. Согласно результатам опроса, опубликованным в начале года институтом Angus Reid, 50% жителей Альберты (на западе страны) считают возможным отделение от Канады».

Другой опрос (от Abacus), проведенный в июле, выдал цифру 25%: именно столько обитателей провинции (самой богатой в государстве, где средний душевой доход достигает почти 80 тысяч канадских долларов, т. е. больше 54 тысяч евро) проголосовали бы за независимость Альберты на потенциальном референдуме. Несколько недель спустя центр опросов Research Co. увеличил это количество до 30%, что несколько превышает число сторонников независимости в Квебеке — провинции, ранее возглавлявшей сепаратистское движение в Канаде.

Что стоит за этим феноменом? «Мы пострадали от падения цен на нефть. Потеряны тысячи рабочих мест. И при этом федеральное правительство не поддерживает нас в экспорте. Наоборот: оно создает препятствия для постройки нефтепроводов, ограничивает свободную торговлю и навязывает меры по защите окружающей среды, которые не работают», — пожаловался El Pais Питер Даунинг, основатель Wexit Alberta — платформы, выступающей за независимость провинции и своим названием недвусмысленно отсылающей к Брекситу (буква w означает west, т. е. запад).