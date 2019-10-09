Оттава, , 18:15 — REGNUM «Уже несколько месяцев слово «независимость» все чаще появляется в канадских СМИ, — пишет испанское издание El Pais. — Однако на этот раз оно зазвучало не в Квебеке, но в богатой провинции Альберта — своеобразном канадском Техасе с развитым животноводством, бумом консерватизма и, самое главное, нефтью, которую можно черпать ведрами. Согласно результатам опроса, опубликованным в начале года институтом Angus Reid, 50% жителей Альберты (на западе страны) считают возможным отделение от Канады».

Другой опрос (от Abacus), проведенный в июле, выдал цифру 25%: именно столько обитателей провинции (самой богатой в государстве, где средний душевой доход достигает почти 80 тысяч канадских долларов, т. е. больше 54 тысяч евро) проголосовали бы за независимость Альберты на потенциальном референдуме. Несколько недель спустя центр опросов Research Co. увеличил это количество до 30%, что несколько превышает число сторонников независимости в Квебеке — провинции, ранее возглавлявшей сепаратистское движение в Канаде.