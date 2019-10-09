Нижневартовск, Югра, , 18:05 — REGNUM Аэропорт Нижневартовска (ХМАО) будет реконструирован. Капитальному ремонту и обновлению подлежит здание аэровокзала и взлётная полоса, сообщает ТРК «Россия-Югория».

Отмечается, что воздушная гавань не ремонтировалась на протяжении 20 лет. Из-за «убитого» состояния покрытия аэродром Нижневартовска не способен принять дальнемагистральные самолёты.

Как сообщает председатель думы Нижневартовска Максим Клёц, на сегодня готова проектно-сметная документация для ремонта взлётно-посадочной полосы. Документация проходит госэкспертизу. Сдача новой полосы намечена 2022 год. В целом на её ремонт предполагается затратить 2,6 млрд рублей.

Депутаты думы Нижневартовска ранее обратились за финансовой помощью в реконструкции аэродрома к правительству ХМАО. Сообщается, что ремонт взлётно-посадочной полосы воздушной гавани в Нижневартовске будет профинансирован из региональной казны.