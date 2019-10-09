Намерение построить второй аэропорт в Екатеринбурге вызывает вопросы. Об этом заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 18:35 — REGNUM Пантелеев сказал, что сейчас, как правило, предпочитают расширять действующие аэропорты, а не строить новые. Тем более, как считает эксперт, у аэропорта «Кольцово» нет проблем с наращиванием пассажиропотока.

Строительство нового аэропорта невыгодно с точки зрения экономики, отметил руководитель.

Эксперт предположил, что в Екатеринбурге могут построить «нишевый» проект, который будет предназначен для решения прикладных задач, а не аналог «Кольцово».

Напомним, ранее в проекте генплана Екатеринбурга предложили построить ещё один аэропорт к 2035 году. По мнению властей, при росте пассажиропотока в «Кольцово» строительство второго аэропорта будет уместно.

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