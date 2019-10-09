Ярославль, , 17:40 — REGNUM Ряд важных соглашений подписал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2019». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Подписание соглашения с «Айсберри-ФМ» Yarregion.ru

Подписанные документы касаются развития сельского хозяйства и пищевой промышленности региона. Так в городе Тутаеве планируется построить крупный завод по производству мороженого. Инвестором выступит известный производитель мороженого «Айсберри».

"Наш регион смог предложить лучшие условия для расширения производства. Предприниматели оценили транспортную доступность территории, а также возможности Тутаевской ТОР и меры поддержки, которые у нас предусмотрены для инвесторов», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Как отметил генеральный директор ООО «Айсберри-ФМ» Роман Лола, ярославский проект является для компании «знаковым и приоритетным». В него планируется вложить 1,3 млрд рублей, будет создано около 500 рабочих мест. Завод начнет работать в конце 2021 года.

А в Ростовском районе будет построен новый животноводческий комплекс на 3600 голов. Инвестором этого проекта выступит уже ярославская компания. Это известное в регионе сельхозпредприятие «Красный маяк». По словам ярославского губернатора, производство молока в регионе стабильно растет.

«Благодаря строительству нового комплекса мы сможем продолжить наращивать товарные объемы. Кроме того, Ростовский район получит около 70 дополнительных рабочих мест, а также значительные — порядка 55 миллионов рублей — поступления в местный бюджет», — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Третье соглашение касается переработки молока. Оно подписано между правительством области и ассоциацией «Промышленный инновационный биотехнологический (сырный) кластер Ярославской области». Соглашение позволит модернизировать оборудование Угличского сырзавода, где изготавливают лактозу, использующуюся в производстве продуктов питания, фармации, производстве кормов для животных.

«Кластер поможет сохранить знаменитые бренды местных сыров, которые издавна производились на Ярославской земле, сберечь местные традиции, — отметил генеральный директор ассоциации Антон Ковалев. — Также кластер призван оказать содействие и поддержку производителям и переработчикам молочной лактозы».

Также на выставке «Золотая осень» ярославские предприятия представили свою продукцию. Достижения в сфере АПК демонстрируют 11 производителей региона.

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