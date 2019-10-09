Нью-Йорк, США, , 17:28 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит открылись в «зеленой зоне» после нескольких сессий падения подряд, 9 октября передает агентство Reuters.

В начале торгов индекс Dow Jones вырос на 144,19 пункта (0,55%), до 26 308,23 пункта, индекс S&P 500 вырос на 18,04 пункта (0,62%), до 2911,10 пункта, индекс Nasdaq вырос на 72,18 пункта (0,92%), до 7895,96 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, за день торгов 8 октября все основные индексы фондового рынка США просели примерно на 1−1,5%.

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