Железноводск, Ставропольский край, , 19:02 — REGNUM Строительство гостиницы в стиле хай-тек запланировано в городе Железноводске Ставропольского края в 2020 году. Объем инвестиций в проект составляет более 800 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе администрации города.

Новый туристический объект расположится на инвестиционной площадке, прилегающей к Ferrum-площади и Курортному озеру. Отель займет 0,5 га и сможет одновременно вмещать 200 гостей. На его территории, по проекту, будет большой конференц-зал, ресторан и зона отдыха в виде корабля.

Строительство гостиницы начнется в 2020 году и, по данным пресс-службы, позволит создать более 100 новых рабочих мест.

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