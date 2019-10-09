Калуга, , 17:07 — REGNUM В Калуге сегодня, 9 октября, состоялось внеочередное заседание Городской думы. Перед началом заседания вновь избранный депутат по округу №19 Андрей Голубев принёс присягу, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вручил Андрею Голубеву депутатский знак и удостоверение.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вручил Андрею Голубеву депутатский знак и удостоверение Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в ходе заседания была согласована сделка МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети», связанная с предоставлением займа муниципальному предприятию «Калугатеплосеть» в сумме 13 миллионов рублей путём выпуска векселя под 7,5% годовых со сроком платежа по предъявлению, но не ранее 30.04.2020.

В рамках часа контроля была заслушана информация о реализации в Калуге проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В настоящее время работы ведутся на восьми дорогах: улицах Зерновая, Грабцевское шоссе, Резванская, Тульская, Глаголева, Пухова, Баррикад и Никитина. Все улицы за исключением Никитина и Тульской подготовлены к укладке щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). На улицах Тульской и Никитина ведутся работы по установке подпорных плит и канализационных люков, эти работы планируется завершить к 14 октября, после чего приступить к укладке асфальта. Также ведутся работы по ремонту улицы Московской: на ремонтируемом участке заменено 85% бордюрных камней (более 4 км), на 50% завершена укладка выравнивающего слоя (более 35 тысяч кв. м), ведётся работа по разборке старого покрытия тротуаров.

Парламентарии высказали ряд замечаний и предложений. Депутат Константин Сотсков предложил в следующем году прописать в конкурсной документации требование выполнять асфальтирование примыканий сразу же после завершения работ по ремонту улиц. Поддержал коллегу и Виктор Борсук.

«Все примыкания необходимо доделать до конца октября, — уверен депутат. — В настоящее время из-за разницы высоты асфальта водители вынуждены резко тормозить перед перекрёстками, что приводит к ДТП и пробкам, объём работ на примыканиях не значительный, но это позволит улучшить транспортную ситуацию в городе».

Городской голова Дмитрий Разумовский предложение поддержал, но отметил, что завершить работы по асфальтированию примыканий до конца октября не удастся, в связи с тем, что основные усилия подрядных организаций направлены на завершение укладки асфальтового покрытия на основных магистралях центральной части города. Депутат Александр Одиночников обратил внимание на необходимость ускорить ремонт улицы Тульской, находящейся в плачевном состоянии. Юрий Титков в свою очередь напомнил руководству управления городского хозяйства о поручении установить в конкурсной документации предельный срок между фрезерованием улиц и укладкой асфальта. По словам начальника управления городского хозяйства Алексея Волкова, это предложение будет учтено в следующем году, за нарушение сроков будут предусмотрены штрафные санкции, вплоть до расторжения контракта.

Также был заслушан отчёт о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В настоящее время завершены основные работы на всех 60 дворах, включенных в программу. В адрес подрядной организации направлены замечания по ремонту пяти дворов, которые будет необходимо устранить в ближайшее время. Депутаты высказали немало претензий к работе подрядной организации. Так во дворе дома № 12 по улице Терепецкой необходимо завершить работы по обустройству парковки, во дворе дома № 15 по улице Вишневского был закатан в асфальт канализационный люк, не принят ремонт двора дома № 139 по улице Тульской — жителей не устроило качество работ. Не принят и двор домов № 30 — 35 по улице Никитина: не были установлены скамейки и малые архитектурные формы, не произведена отсыпка бордюров и не вывезен строительный мусор. Не была произведена отсыпка бордюров и во дворе дома № 1 по улице Курсантов. Все замечания были учтены представителями подрядной организации и специалистами городского хозяйства. Множество претензий высказали жильцы дома № 95 по улице Суворова.

«Асфальт во дворе дома уложен с нарушениями, после дождей появляются огромные лужи, допущены ошибки и при составлении смет, подрядчик обещал устранить все недостатки, но на протяжении трёх недель не выходил на связь, — сообщил депутат Александр Окунев.

Было принято решение обсудить этот вопрос на встрече с жителями с участием руководителя подрядной организации. Глава городского самоуправления Александр Иванов в свою очередь напомнил о необходимости устранить недостатки ремонта двора дома № 1 по Площади Победы.

«После дождей во дворе скапливается вода, на прошлом заседании Думы представителем подрядчика уже было обещано, что все недостатки будут устранены, но этого не произошло», — отметил Александр Иванов.

Как сообщил директор ООО «СПК Век» работы во дворе уже ведутся.

Вопросы ремонта дорог и дворовых территорий будут находиться на контроле депутатского корпуса.