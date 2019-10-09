Киев, , 16:55 — REGNUM Украине важно заключить долгосрочный газовый договор с российским Газпромом на транзит природного газа. Об этом 9 октября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Газ D Coetzee

«Украине важно получить новый долгосрочный договор. Почему? Потому что Украина и наша газотранспортная система начинают работать по европейским правилам. Украина евроинтегрируется, и это означает, что наши большие подобные компании, должны работать по правилам, которые приняты в Европе», — сказал Гончарук.

Он сообщил, что Киев не согласится на подписание годового контракта с Кремлем.

«Мы также ставим себе цель получение, конечно, долгосрочного контракта, потому что продление на год по старым правилам нам просто не подходит. Что мы дальше будем делать с этой устаревшей газотранспортной системой, если только на год будет продлено выполнение существующего контракта, который к тому же не отвечает европейским принципам?» — рассказал Гончарук.

Премьер также признался, что пока не знает, когда будет заключен контракт с Газпромом. «Они будут продолжаться как минимум еще несколько месяцев. Мы рассчитываем, что успешно завершим их в этом году. Но как оно выйдет, посмотрим. Сейчас идут консультации», — подытожил Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Киев не будет подписывать с Москвой краткосрочный контракт на транзит российского газа в Европу. При этом он отказался продлевать старый контракт с Газпромом. По его словам, сроки и условия транзита Газпром должен обсудить с новосозданным оператором ГТС Украины — «Оператором газотранспортной системы Украины».