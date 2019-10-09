Таллин, , 16:46 — REGNUM Эстония возглавила в Прибалтике рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира. Как сообщает сегодня, 9 октября, латвийское новостное агентство LETA, в индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума Эстония занимает 31 место в мире, Литва 39 место, Латвия — на 41 позиции самых развитых мировых экономик.

Все три страны Прибалтики за год улучшили свои позиции на один пункт. Индекс рассчитывается по 12 различным критериям. В пятёрку самых конкурентоспособных экономик по версии организации вошли Сингапур, США, Гонконг, который в рейтинге отделён от Китая, Нидерланды и Швейцария.

Последние позиции занимают Йемен и Чад.