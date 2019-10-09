Ханой, , 17:41 — REGNUM Вьетнам вышел на второе место (после США) в списке стран, к недвижимости которых инвесторы из Республики Кореи проявляют наибольший интерес.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», объем южнокорейских инвестиций во вьетнамскую недвижимость увеличивается с каждым годом.

По результатам 9 месяцев 2019 года, южнокорейские инвесторы потратили на недвижимость во Вьетнаме 56,1 млн долларов. В числе основных факторов, которые привлекают инвесторов: относительно низкие цены, высокий потенциал развития, высокое качество новой застройки.