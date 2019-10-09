Москва, , 16:42 — REGNUM Правительство РФ подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом 9 октября заявил вице-премьер Константин Чуйченко, выступая с докладом на совещании президента и членов правительства России.

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На мероприятии обсуждается реформирование механизма контрольно-надзорной деятельности. Говоря об изменениях в сфере общественного питания, Чуйченко рассказал о подготовленных поправках в КоАП.

«Кодекс об административных правонарушениях предусматривает такой вид наказания, как приостановление деятельности на срок до 90 суток. Мы понимаем, что для бизнеса, особенно для среднего и малого, это фактически смертный приговор. В настоящее время мы подготовили соответствующие поправки в КоАП, которые позволят уйти от этой одной из самых одиозных норм», — сказал он.