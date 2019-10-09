Петрозаводск, 9 октября 2019, 16:41 — REGNUM Карелия предложила включить в обязательный рацион школьного питания натуральные брусничные и клюквенные морсы. Эта инициатива была озвучена на российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая открылась в Москве и проходит в 21-й раз. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев это предложение поддержал, поручив сформулировать соответствующие предложения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Карелии.

Карелия предложила включить в обязательный рацион школьного питания натуральные брусничные и клюквенные морсы. Дмитрий Медведев инициативу поддержал
Карелия предложила включить в обязательный рацион школьного питания натуральные брусничные и клюквенные морсы. Дмитрий Медведев инициативу поддержал
Представительство Карелии при при президенте Российской Федерации

Церемония открытия престижной агропромышленной выставки «Золотая осень» прошла сегодня, 9 октября, в Москве с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева. В ней принимают участие свыше 1500 предприятий из 50 регионов России и 17 зарубежных стран. Общая площадь экспозиции — 26,5 тыс. кв. м.

Делегацию Карелии возглавил руководитель республики Артур Парфенчиков. Высоким гостям в ходе осмотра экспозиции на объеденном стенде «Карелия» представлен широкий ассортимент полезных продуктов, произведенных карельскими компаниями: варенье и джемы из брусники, клюквы и морошки, морепродукты, продукция аквакультуры, хлебобулочные изделия, морсы и другие разнообразные напитки.

Экспозиция предприятий Карелии
Экспозиция предприятий Карелии
Представительство Карелии при при президенте Российской Федерации
Продукция из ягод
Продукция из ягод
Представительство Карелии при при президенте Российской Федерации
«Предприятия Карелии в ходе презентации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов республики представили ряд интересных предложений. В частности, руководство Русбиоальянса предложило правительству России рассмотреть вопрос о включении натуральных брусничных и клюквенных морсов из дикоросов в обязательный рацион российских школьников в рамках разработки единого государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», — сообщил заместитель главы Карелии — постоянный представитель республики при президенте России Владимир Тимофеев.
Слева — Владимир Тимофеев
Слева — Владимир Тимофеев
Представительство Карелии при при президенте Российской Федерации

По его словам, Дмитрий Медведев поддержал идею и дал поручение сформулировать предложения и направить в правительство на рассмотрение.

На «Золотой осени» руководитель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский рассказал об инвестиционных проектах по строительству рыбоперерабатывающих заводов суммарной мощностью 60 тыс. тонн в городе Кондопога и строительстве пяти судов рыбопромыслового флота.

Предприятия республики, занимающиеся переработкой продукции аквакультуры, представили широкий ассортимент продуктов, среди которых соленая и копченая форель, икра и рыбные деликатесы.

Предприятия по переработке продукции аквакультуры представили широкий ассортимент продуктов
Предприятия по переработке продукции аквакультуры представили широкий ассортимент продуктов
Представительство Карелии при при президенте Российской Федерации

Отметим, что в январе-августе 2019 года в Карелии хозяйствами всех категорий произведена сельскохозяйственная продукция на общую сумму 2319 млн рублей, молокозаводами — 42,9 тыс. тонн молока, 255,9 тонны сливочного масла, 2,1 тыс. тонн мяса всех видов в живом весе. По оперативным данным, общий вылов рыбы предприятиями рыбной отрасли Карелии составил 58,8 тыс. тонн, а объем производства рыбы и рыбных продуктов — 40 тыс. тонн. Карельские власти отмечают, что «большинство показателей в разы превышает уровень соответствующего периода 2018 года».

Деликатесы
Деликатесы
Представительство Карелии при при президенте Российской Федерации

Всего за восемь месяцев субъектам агропромышленного комплекса Карелии оказана государственная поддержка из бюджетов всех уровней в размере 374,7 млн рублей.