Рига, , 16:33 — REGNUM За год Латвия поднялась на 41-е место (на одну позицию) в рейтинге конкурентоспособности, который составляет Всемирный экономический форум. Об этом пишет портал LSM.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

Индекс ранжирует 141 страну. В этом году США уступили первое место Сингапуру и Гонконгу. В самом низу таблицы Йемен и Чад.

Конкурентноспособность оценивается по следующим главным параметрам: институции, инфраструктура, макроэкономическая стабильность, информация и коммуникационные технологии, адаптивность (гибкость) ВВП.

Латвия относится к группе стран с хорошими показателями макроэкономической стабильности, адаптивности ВВП, хорошо развитыми современными технологиями. Хуже в стране ситуация с инфраструктурой 43-е место, очень плохо с социальным капиталом 112-е и с видением будущего 112-е место.

В разделе эффективность рынка труда Латвия находится на 28 месте. Два показателя: налоговая нагрузка 114-е место и возможность просто привлечь на работу иностранного сотрудника 113-е — критически низки. Зато для предпринимателей улучшилась система приема и увольнения сотрудников. Ощутимый прогресс 52-е место, по сравнению с 92-м годом ранее.

Довольно низкую оценку получила финансовая система страны — 85-е место, а по доступности кредитов Латвия 134-я, по капитализации рынка — 111-я.