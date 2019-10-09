Джуба, , 19:45 — REGNUM Министр нефти Южного Судана Ауоу Даниэль Чуанг заявил, что Южный Судан возобновит добычу нефти в блоке 5А и планирует производить в день на 15 000 баррелей нефти больше, чем в настоящее время. На данный момент суточная норма в Южном Судане составляет 178 000 баррелей.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, Чуанг отметил, что Южный Судан достиг соглашения с Суданом, который обеспечивает единственный маршрут перевозки нефти из Южного Судана для продажи на внешний рынок, о возобновлении производства нефти в месторождениях Тарзат и Мала.

Он добавил, что открытие блока 5А ранее было отложено из-за проблем с суданскими нефтеперерабатывающими заводами, которые, как утверждается, уже решены.