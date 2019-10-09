Додома, , 19:47 — REGNUM Правительство Танзании заявило, что благодаря вложенным усилиям, за последние десять лет в Восточноафриканском сообществе (ВАС) было снято 174 нетарифных ограничения.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, об этом сообщил заместитель директора департамента торговли министерства промышленности и торговли Танзании Секела Мваисера на встрече деловых кругов по вопросу нетарифных барьеров.

Мвайсера отметил, что правительство Танзании продолжает решать имеющиеся проблемы и улучшать деловую среду, развивать энергетическую, портовую, дорожную, железнодорожную, авиационную инфраструктуру.