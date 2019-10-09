Додома, , 18:30 — REGNUM Всемирный банк (ВБ) предоставил Танзании кредит на выгодных условиях в размере 450 млн долларов США для оказания поддержки реализации третьего этапа программы по сокращению бедности в сельских районах. Об этом сообщает Mwananchi.

По информации танзанийского новостного издания, первый этап программы проходил с 2000 г. по 2005 г., в рамках него было реализовано 1704 социальных проекта стоимостью 31,4 млн долларов США.

Проекты включали в себя строительство классов в школах, дорог в сельской местности, медицинских пунктов, пединститутов, ирригационной инфраструктуры и т.д.

Генеральный секретарь министерства финансов и планирования Танзании Дотто Джеймс отметил, что данные проекты улучшили условия жизни жителей более 40 районов как в материковой части Танзании, так и на Занзибаре.

Он добавил, что второй этап программы был реализован с 2005 г. по 2013 г., в ходе которого в жизнь было претворено 12 347 социальных проектов на сумму 132 млн долларов США, охвативших 18 682 208 граждан Танзании.