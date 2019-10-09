Кито, , 18:34 — REGNUM Министерство энергетики Эквадора оценило потери, связанные с тем, что государственная компания Petroamazonas приостановила работу на трёх месторождениях из-за массовых протестов в стране. Об этом сообщает эквадорское агентство La Hora.

«Операционная деятельность на трёх нефтяных блоках компании Petroamazonas… не может быть полностью восстановлена из-за нарушения мер безопасности в данной зоне. Нефтяная компания считает, что в случае, если ситуация сохранится, потери в добыче нефти достигнут уровня 165 тыс. баррелей в день», — указывается в заявлении министерства.

Напомним, 7 октября неизвестные, применив силу, проникли на объекты компании и спровоцировали остановку добычи нефти на трёх месторождениях.