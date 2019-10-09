В Тюмени бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадий Лисовиченко обжаловал решение суда об отказе в выплате ему «золотого парашюта» в размере 650 млн рублей или $10 млн. Информация о принятия дела к рассмотрению опубликована в картотеке Ленинского районного суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тюмень, , 16:04 — REGNUM Напомним, 9 августа 2019 года Ленинским районным судом Геннадию Лисовиченко было отказано в выплате премии в $10 млн. В процессе интересы экс-гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода представляла его супруга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Геннадий Лисовиченко на данный момент находится в международном розыске. Его совместно с бывшим совладельцем Антипинского НПЗ Дмитрием Мазуровым обвиняют в ущербе заводу на сумму 470 млн рублей. Кроме того, Лисовиченко подозревается в продаже заводского железнодорожного пути наливной станции нефтепродуктов на 18 млн рублей меньше реальной стоимости.

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