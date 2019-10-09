Ульяновск, , 16:00 — REGNUM В Ульяновской области в 2020 году расходы на управление объектов государственной собственности хотят выделить почти 410 млн рублей. Из них значительная часть средств предусматривается на оплату дополнительных акций двух акционерных обществ. Соответствующий проект внесён на обсуждение в Законодательное собрание Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В 2020 году расходы, связанные с управлением объектами, находящимися в государственной собственности, составят прогнозно 409 984,7 тыс. рублей. Из них наибольшую долю средств планируется направить на оплату размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций двух акционерных обществ при увеличении их уставных капиталов: «Корпорации развития Ульяновской области» — 326 425,7 тыс. рублей, «Аэропорта Ульяновск» — 58 000 тыс. рублей.

Кроме того, 11 600 тыс. рублей предусмотрено на мероприятия, связанные с модернизацией и развитием единой информационно-аналитической системы управления государственным имуществом (включая модернизацию компьютеризированных рабочих мест, приобретение серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники), 9430 тыс. рублей — на мероприятия, связанные с осуществлением кадастровой деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным расчётам, в 2020 году в бюджет региона в результате управления госсобственностью поступит 54 137,9 тыс. рублей. В частности, от сдачи в аренду земельных участков и продажи права на заключение договоров власти планируют получить 18 500 тыс. рублей.

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