Москва, , 15:53 — REGNUM В ежемесячном отчете управления по энергетике минэнерго США понизил свой прогноз цены на нефть в IV квартале 2019 года до среднего уровня $59 за баррель. Понижение прогноза обусловлено ожиданиями растущей неопределенностью в отношении роста экономики и спроса на нефть в ближайшие кварталы, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«При этом в МЭА отметили, что в октябре сохраняется более высокий уровень риска перебоев с поставками нефти, что может краткосрочно оказывать поддержку нефтяным котировкам.

С точки зрения техники ситуация на рынке нефти остается стабильной. Нефть марки Brent продолжает консолидироваться вокруг отметки $59 за баррель, в прежнем торговом диапазоне $55,88 — $63,78 за баррель.

Оснований покинуть боковик у нефти пока нет. Поэтому в краткосрочной перспективе ожидается усиление консолидации в пределах обозначенных границ, но с растущей вероятностью пробоя вниз», — полагает эксперт.

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