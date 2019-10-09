Москва, , 15:48 — REGNUM Основополагающее внутрироссийское событие на сегодня, 9 октября, — это очередные нелимитированные аукционы по размещению ОФЗ, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Облигации серии 24 020 с погашением 27 июля 2022 года имеют плавающую купонную ставку, привязанную к RUONIA, а облигации серии 26 225 с погашением 10 мая 2034 года предлагают ставку купонного дохода на уровне стандартных в последнее время 7,25% годовых.

Страны BRICS на сегодняшний день остались фактически в «гордом одиночестве» среди тяжеловесов рынка, кто предлагает вменяемую доходность по своим финансовым инструментам, хотя, конечно, общую привлекательность сильно портят санкции.

Тем не менее, все последние аукционы Минфина, несмотря на снижение ключевой процентной ставки ЦБ РФ, проходившей на их фоне, завершались с 2−3-кратными переподписками, что всякий раз оказывало существенную дополнительную поддержку рублю.

В ожидании этих событий рубль сегодня ожидаемо укрепляется, легко пробив сверху вниз сакраментальный уровень 65 рублей за доллар. Цель на конец торгового четверга — 64,70 рублей за доллар.

В паре с евро, впрочем, отечественная валюта сегодня существенно менее динамична, укрепляясь с открытия всего на 0,35% до уровня 71,26 — в той же мере уже хорошо «утрамбованного» за последние месяцы своего равновесного уровня.

Дополнительное давление на доллар оказывают комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла, который 8 октября фактически перезапустил программу «количественного смягчения», хотя при этом в рамках своего выступления перед экономистами отрицал все внешние сходства с нынешними событиями на рынке американских ультракоротких кредитов РЕПО банкам», — пояснил эксперт.

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