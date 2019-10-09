Новокузнецк, Кемеровская область, , 15:45 — REGNUM В Новокузнецке в скором времени появятся сотни новых автобусов, работающих на газе. Власти считают, что это поможет улучшить экологическую обстановку в городе. Об этом, как пишет «10 канал», на расширенном заседании коллегии администрации муниципалитета с участием правительства Кузбасса рассказал мэр Сергей Кузнецов.

По словам Кузнецова, в 2020—2021 годах для Новокузнецка планируется приобрести 235 автобусов на газе.

В текущем году за счёт средств областного бюджета по национальному проекту «Чистый воздух» получено четыре новых автобуса на газомоторном топливе.