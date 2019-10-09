Уфа, , 15:43 — REGNUM Собственники частных детских садов Башкирии с 2020 года смогут получать федеральные субсидии на покупку оборудования. Об этом сообщил первый заместитель министра образования республики Ильдар Мавлетбердин на круглом столе, 9 октября сообщает РБК.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880

По его словам, денежные средства будут перечисляться только в случае создания новых мест в детском учреждении из расчета 300 тыс. рублей на одного ребенка до трех лет.

Отмечается, что соглашение с бизнесом будут заключать на один год. Одним из обязательных условий является наличие лицензии у частного детского сада на момент подачи заявки.

Ильдар Мавлетбердин также отметил, что данная мера поддержки предложена Министерством просвещения России.

«Это одна из первых мер поддержки, которая сейчас запускается на федеральном уровне. Мы сегодня должны дать ответ, на сколько групп, сколько детей мы сможем привлечь эту меру поддержки», — сообщил он на круглом столе.