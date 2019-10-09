Новосибирск, , 15:37 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло прокомментировал информацию о возможном сокращении объёмов производства на Чкаловском заводе Новосибирска. По его словам, вопрос переноса производства истребителей-бомбардировщиков Су-34 с Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина в настоящее время прорабатывается.

«Решения пока нет окончательного, но мы свои предложения подали, — цитирует Меняйло «ТАСС». — Мы не должны впадать в крайности, мы обязаны считать государственную копейку».

По мнению Меняйло, перенос производства можно объяснить тем, что объём гособоронзаказа на конечную продукцию, в том числе на бомбардировщик Су-34, будет падать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что правительство региона «защищало и будет продолжать защищать интересы наших промышленников».

Напомним, что сборка бомбардировщика Су-34 может быть перенесена из Новосибирска на завод в Комсомольске-на-Амуре.

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