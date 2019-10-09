Киев, , 15:36 — REGNUM Правительство Украины сделает все, чтобы страна вошла в отопительный сезон без проблем.

Об этом на брифинге сегодня, 9 октября, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Премьер отметил, что на сегодняшнем заседании Кабмина, которое предшествовало брифингу, приняты некоторые решения, которые необходимы для старта отопительного сезона. Отопительный сезон на Украине традиционно стартует сложно, отметил Гончарук, и этот год не будет исключением.

«Многие предприятия имеют долги, судебные дела, кто-то не может получить номинацию от Нафтогаза, чтобы получить газ. Все эти вопросы обсуждали», — сказал глава украинского правительства.

Он отметил, что для подготовки к отопительному сезону правительством создана отдельная рабочая группа под председательством министра развития общин и территорий Алены Бабак.

ИА REGNUM напоминает, что органы местного самоуправления должны были начать подключениеотопления кобъектам социальной сферы с 10 октября, а жилого фонда — с 15 октября. Вместе с тем, по факту отопительный сезон на Украине начинается тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха будет ниже +8С. Из-за холодной температуры и выпавшего снега отопительный сезон уже идет в ряде городов на западной Украине.