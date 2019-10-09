Майкоп, , 15:28 — REGNUM Делегация Адыгеи под руководством главы республики Мурата Кумпилова принимает участие в 21-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», организатором которой выступает Министерство сельского хозяйства РФ. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба региональной администрации.

Всего в «Золотой осени» принимают участие представители 50 регионов и 17 зарубежных стран. Адыгея является постоянным участником выставки. В 2019 году республика представлена большой экспозицией, отражающей основные достижения различных направлений АПК региона. Особый акцент сделан на региональных брендах — продукции из местного натурального сырья, которые соответствует требованиям экологичности. В формировании экспозиции региона приняли участие более 30 ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, реализующие продукцию под региональными торговыми марками.

Республика, защитив бренд «Адыгейский сыр», является основным поставщиком данной продукции не только в России, но и за рубежом. За восемь месяцев 2019 года было произведено 11,4 тыс. тонн сыров и сырных продуктов (132,3% к 2018 году). Адыгейский сыр является и ключевой составляющей выставочного стенда Адыгеи на «Золотой осени». Все посетители экспозиции республики смогут продегустировать настоящий адыгейский сыр, а также ознакомиться с другой продукцией, выпускаемой перерабатывающими предприятиями республики.

С экспозицией ознакомились потенциальные деловые партнеры, инвесторы, в частности, компании «Агрохолдинг Мирный», с которой подписано инвестиционное соглашение о создании кластера по производству и переработке козьего молока. Также на площадке выставки Мурат Кумпилов обсудил аспекты межрегионального сотрудничества с коллегами из других субъектов — руководителями ряда регионов страны.

«Мы ежегодно принимаем участие в главной агропромышленной выставке страны. У нас есть что показать и предложить потребителю не только нашей страны, но и зарубежья. Мы меняем структуру АПК региона для получения максимального эффекта от хозяйственной деятельности. В последние годы мы стали активно развивать садоводство и овощеводство, животноводство. При этом используем все возможности господдержки в рамках федеральных программ, перенимаем передовой мировой опыт, современные технологии, ориентируемся на выполнение задач национальных проектов. Сегодня эта работа даёт практические результаты», — отметил глава Адыгеи.

По итогам 2019 года объем производства продукции сельского хозяйства планируется в объеме 22,5 млрд рублей, что на 3,7% превысит показатель 2018 года. Ожидается увеличение на 11% урожая зерновых культур. Для повышения качества продукции и объема агропроизводства реализуется комплекс мер, в том числе активно используются инструменты государственной поддержки. За последние годы сельхозпроизводители приобрели новую технику, посадочные материалы и племенное поголовье, модернизируются предприятия АПК.

В результате выпускаемая в республике продукция конкурентоспособна, пользуется спросом у потребителя. Это способствует расширению географии поставок, росту объема экспорта. Кроме того, санкционный режим открывает дополнительные возможности для продвижения на рынок страны отечественные продукты питания. Они составляют большую часть в структуре экспорта региона (84%). В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Республике Адыгея» планируется к 2024 году довести объем экспорта продукции до 36,2 млн долларов США. Уже в 2019 году регион намерен увеличить данный показателя до 28,7 млн долларов. Адыгея расширяет рынок сбыта подсолнечного масла, риса, зерна, адыгейского сыра.

Работа выставки продлится до 12 октября. В ходе «Золотой осени» предусмотрена большая деловая программа. Участники выставки обсудят важнейшие вопросы отрасли и выстраиваются эффективные бизнес-коммуникации, стимулирования инвестиций в АПК регионов, комплексного развития сельских территорий. Кроме того, представители Адыгеи примут участие в торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которое состоится 11 октября в Государственном Кремлевском Дворце.