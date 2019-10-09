Москва, , 15:26 — REGNUM Свои результаты в садоводчестве продемонстрировала на выставке «Золотая осень» в Москве Карачаево-Черкесия. Новый для республики проект стартовал довольно успешно. При условиях поддержки сельхозкооперации он может дать еще более эффективные результаты. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, представляя павильон республики премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Отметив, что при поддержке Минсельхоза РФ, в регионе за последние годы активно развивается садоводство, при этом часть проекта связана с развитием сельхозкооперации, Темрезов сказал:

«В 50 сельских подворьях в отдалённом районе республики заложены мини-сады интенсивного типа по 230 яблонь на каждом участке. Это серьезно решает вопрос самозанятости населения. Сейчас хотим продолжить эту практику в других районах республики. Прошу Вас поддержать нас мерами поддержки сельхозкооперации».

Это предложение нашло понимание у председателя правительства. Медведев назвал проект хорошим примером развития малых форм хозяйствования, в том числе кооперации, которая была несправедливо забыта на какое-то время.

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