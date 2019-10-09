Ростов-на-Дону, , 15:24 — REGNUM В Ростовской области временно приостановлена работа типографии «Крестьянин». Срок действия ограничений — 30 суток. Соответствующее решение вынес Мясниковский районный суд, сообщает ИА REGNUM.

Типографию уличили «в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений».

По информации, размещённой на официальном сайте суда, следует, что представитель ЗАО «ТЦ «Крестьянин» не отрицал наличие выявленных в ходе инспекции нарушений, однако устранены они не были.

Типография «Крестьянин» расположена в селе Чалтырь Мясниковского района. Первый тиражв её стенах был напечатан 15 марта 2005 года.