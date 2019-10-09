Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области пообещали оперативно реагировать на возможные аварии во время отопительного сезона в регионе, передаёт ИА REGNUM.

«Для своевременного устранения возможных аварийных ситуаций в ходе отопительного периода, на объектах тепло‑ и водоснабжения сформирована 1 тыс. 121 аварийная бригада, более четырех тысяч рабочих и 1 тыс. 149 единиц техники. Обеспечен резервный запас материалов», — говорится в сообщении ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон стартовал в 48 муниципальных образованиях Донского региона. Жители семи муниципалитетов пока остаются без тепла.

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