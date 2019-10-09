Ростов-на-Дону, , 15:12 — REGNUM Жители Ростовской агломерации смогут воспользоваться правом на льготный проезд в общественном транспорте Ротсова-на-Дону. Об этом сообщает городской департамент транспорта, передаёт ИА REGNUM.

«С 1 ноября 2019 года в Ростове-на-Дону льготные категории граждан Ростовской агломерации будут включены в электронную систему учета проезда с использованием «Социальной проездной карты» в общественном городском пассажирском транспорте», — уточнили в дептрансе.

Ранее в министерстве труда и социального развития Ростовской области уточняли, что нововведение коснётся жителей десяти муниципалитетов — Азова, Батайска, Новочеркасска, а также Азовского, Аксайского, Багаевского, Зерноградского, Кагальницкого, Мясниковского, Родионово-Несветайского районов.