Москва, , 15:05 — REGNUM В РФ необходимо оперативно решить вопрос с точечной застройкой и запретить ее. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с вице-премьером РФ Виталием Мутко, передает корреспондент 9 октября.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Давайте примем закон прямого действия, который бы запрещал это делать… Давайте примем решение запретить точечную застройку, чтобы высотками, с одной стороны, не уродовали исторические центры и те части городов, где нет этих высоток… А с другой стороны, мы людей убережем от проблем», — заявил Володин.

Так, по его словам, сегодня новостройки нередко строятся в местах, где для этого нет подведенных коммуникации и это добавляет нагрузку на уже существующие. Кроме того, нередко застройщики не обеспечивают жителей школами, детскими садами и другими объектами социальной инфраструктуры.

В свою очередь Виталий Мутко напомнил, что с 2021 года правительство уже намерено обязать застройщиков при комплексной застройке строить объекты социальной инфраструктуры.

«Давайте создадим рабочую группу, поставим перед ней конкретные сроки, будут разработаны законодательные инициативы в течение месяца. И мы с вами внесем изменения соответствующие А потом, когда мы выйдем на нормативы, о которых вы говорите, 2021 год или там другие даты, мы скорректируем законодательство, но люди будут защищены федеральным законом от этой точечной застройки, уродующей города, от этих серых схем, проблем, которые нам несет этот подход», — подчеркнул Володин.