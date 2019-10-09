Ростов-на-Дону, , 15:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону 174 опоры светофоров — 92 транспортных и 82 пешеходных — будут заменены на новые. Об этом ИА REGNUM сообщили в гордминистрации.

Опоры сигнальных устройств будут заменены на центральных улицах.

«Подрядчик должен обеспечить в ходе проведения работ безопасность передвижения транспорта и пешеходов, целостность инженерных коммуникаций, исключение случаев загрязнения окружающей среды, своевременно выставить дорожные знаки и ограждающие устройства, предупреждающие водителей о неудовлетворительных дорожных условиях», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что на установку новых опор для светофоров из бюджета Ростова-на-Дону выделено 2,1 млн рублей. Устройства должны появиться до конца 2019 года.

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