Москва, , 15:00 — REGNUM Это, конечно, хорошо, что вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сопоставил качество и цены на отдых в Турции с другими странами Средиземноморья и пришел к выводу, что зачастую они очень близки. Но турист на то и турист, чтобы стремиться посетить разные страны, а не ездить постоянно на один и тот же курорт, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Так что механическое сопоставление качества и стоимости отдыха в турецких отелях с качеством и стоимостью отдыха на Кипре или на Балканах имеет мало ценности для тех, кто планирует свое путешествие.

Уж если та или иная семья запланировала поездку в какую-то страну, то, скорее всего, она будет стремиться осуществить задуманное. И не важно, сильно ли цена и качество там отличаются от турецкого отеля или какого-то еще. К тому же отдых в Турции имеет несколько характерных черт.

Из-за большого туристического потока именно из России большинство сотрудников турецких отелей и магазинов, гидов, аниматоров и прочего персонала, так или иначе связанного с туризмом, неплохо владеют русским языком, хорошо знают, что в первую очередь нужно и интересно российским туристам.

В результате этого многие сервисы оказываются не просто дешевле по сравнению с таковыми в иных странах, но лучше адаптированы именно к туристам из России», — высказал свою точку зрения.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что российские туристы, столкнувшиеся с дефицитом турпутёвок в Турцию, могут поехать в другие страны.

Читайте также: Союз туриндустрии предложил альтернативу «переполненной» Турции