Владикавказ, , 14:49 — REGNUM До конца 2019 года в Северной Осетии будет проведен капитальный ремонт в 40 многоквартирных домах. В зависимости от потребности в ремонте по ряду адресов будет заменена кровля, в других — электропроводка, в третьих — обновлены фасады зданий, сообщили 9 октября в министерстве ЖКХ республики.

По данным ведомства, при обследовании домов, подлежащих ремонту, были исключены из плана на 2019 год пять многоэтажек в Алагирском районе. Причиной стала низкая платежная дисциплина жителей. Их взносы в капремонт практически равняются нулю.

Во Владикавказе отказ от капремонта коснулся одного дома, признанного аварийным. Еще два дома ожидают решения комиссии и, возможно, также будут исключены из очереди на капремонт и включены в список переселения граждан из аварийного жилья.

В Моздокском районе до конца текущего года будут завершены ремонтные работы в 10 домах, в том числе в семи, расположенных в городе Моздоке.