Москва, , 14:30 — REGNUM По итогам сентября 2019 года на российском авторынке продажи новых кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) упали на 12% по сравнению с сентябрем 2018 года. Об этом говорится в исследовании, проведенным «Автостат Инфо».

В общей сложности в России за первый осенний месяц 2019 года был продан 58 761 автомобиль сегмента SUV. В прошлом году этот показатель составлял 66 878 экземпляров.

В сентябре 2019 года топ самых популярных в России новых кроссоверов и внедорожников возглавила модель Hyundai Creta с результатом в 5812 проданных экземпляров. Этот результат на 0,2% выше прошлогодних продаж корейского кроссовера.

На втором месте рейтинга — Volkswagen Tiguan, продажи которого составили 2970 единиц, что на 12% больше, чем год назад.

Замыкает тройку лидеров французская модель Renault Duster, продажи которой в сентябре составили 2730 экземпляров. Продажи этого внедорожника упали на 22%.

Четвертое и пятое места принадлежат отечественной Lada Xray (2218 шт., — 21%) и чешской Skoda Kodiaq (2048 шт.; — 9%) соответственно.

Напомним, за январь-август 2019 года жители России потратили на покупку новых авто сегмента SUV) 866 млрд рублей.

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