Нижний Новгород, , 14:24 — REGNUM В 30 районах Нижегородской области в полном объеме завершены мероприятия, планируемые в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на текущий год. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В частности, дороги отремонтированы в Балахнинском, Богородском, Большеболдинском. Вадском, Варнавинском, Вачском, Ветлужском, Вознесенском, Володарском, Воскресенском, Гагинском, Городецком, Дивеевском, Краснобаковском, Краснооктябрьском, Лукояновском, Павловском, Пильнинском, Починковском Сергачском, Сеченовском, Сосновском, Сокольском, Спасском и Шатковском районах, а также в городских округах Дзержинск, Навашино, Первомайск, Саров и Семенов.

На местных дорогах Нижегородской агломерации выполнено 94,8% работ от плана, в Дзержинской агломерации работы завершены полностью. Всего в регионе комиссия приняла в эксплуатацию 498,658 км автодорог.

ИА REGNUM напоминает, реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области начали с ремонта трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров в конце мая. Планировалось, что до конца года будет отремонтировано около 745 км дорог в регионе. В текущем году на нижегородские дороги планировалось направить 6,7 млрд рублей.