Омск, , 14:22 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков 9 октября проинспектировал ремонтные работы на фасадах многоквартирных домов в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

В ходе инспектирования глава региона заявил, что строительная отрасль города была не готова к таким большим деньгам.

В Омске продолжается масштабное благоустройство территории. Ранее на обновление городских фасадов только на 2019 год было выделено 1,1 млрд рублей федеральных средств. Ремонтом охвачены 169 домов. Практически такая же сумма будет выделена на 2020 год.

Власти Омской области подчёркивают, что прежде таких больших средств на благоустройство Омска не выделялось.

«К сожалению, мы видим, что строительная отрасль города была не готова к таким большим деньгам, и видим, что приходится на доме подрядчиков менять по несколько раз, искать новых подрядчиков, они сегодня выходят на фасады», — прокомментировал Бурков. Впрочем, он добавил, что есть такие подрядчики, качество работы которых не вызывает нареканий.

Плюсом он назвал то, что система изначально была застрахована. Это помогло в борьбе с недобросовестными подрядчиками:

«Без банковских гарантий подрядчик не имел право выходить на объект и получать аванс».

Но, несмотря на то, что потерь бюджетных денег нет, есть перенос сроков сдачи того или иного объекта, отметил глава региона.

Работы будут продолжены. В июле 2019 года Омской области дополнительно выделили ещё один миллиард рублей. Эти деньги планируют также направить на проведение капитального ремонта домов в Омске.

Как сообщало ИА REGNUM, Омск наводит лоск перед крупным мероприятием. Уже в ноябре 2019 года здесь состоится ХVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Ожидается, что его посетит президент РФ Владимир Путин. Он также пригласил на форум Касым-Жомарта Токаева, возглавившего в марте текущего года Казахстан.

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